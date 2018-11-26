Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kaza Alanında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
ve İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya, eğitim uçuşu sırada askeri helikopterin düştüğü Samandıra
'ya geldi.
Bakan Akar ile Vali Yerlikaya, askeri helikopterin, Sancaktepe
Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarptıktan düştüğü kaza alanında incelemelerde bulunuyor.
Helikopterin düştüğü sokaklar trafiğe kapatılırken, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD
ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
İstanbul Valisi,Samandıra,Hulusi Akar
26 Kasım 2018 Pazartesi 14:10