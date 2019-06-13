13.06.2019 19:16
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü ANKARA - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.
Milli Savunma Bakanı Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.
Bakan Akar, yeni askerlik yasasına yönelik olarak gruplarla görüştüklerini, grupların sorularını cevapladıklarını söyleyerek, "Bu yasanın mükemmel şekilde çıkması için gayret gösteriyoruz" dedi.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay kanun teklifini desteklediklerini belirterek, Bakana teşekkür etti.
Akçay, tarih ile ilgili soruya askerlik kanununu önemine değindi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü
Kaynak: İHA
Hulusi Akar, MHP, Akçay, Politika

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