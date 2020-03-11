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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Görüşmeler olumlu,...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor" dedi.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin,
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus askeri heyeti ile görüşmelere ilişkin, "Görüşmeler olumlu, yapıcı şekilde devam ediyor" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Politika

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