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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şanlıurfa'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bölgedeki birliklerde inceleme ve...

16.08.2019 11:23 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Şanlıurfa'da
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile bölgedeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunmak için Şanlıurfa'ya geldi.

Bakan Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda, Vali Abdullah Erin, 2'nci Ordu Komutan Vekili Korgeneral Sinan Yayla ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. - ANKARA

Hulusi Akar, Yaşar Güler, Şanlıurfa, Politika

Kaynak: İHA

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