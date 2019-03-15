Milli Savunma Bakanlığı: 1 Asker Şehit Oldu (2)

BAKAN AKAR, BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, Fırat
Kalkanı Harekat alanında icra edilen görevler sırasında şehit olan Deniz Piyade
Sözleşmeli Er Ramazan Önal için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter
hesabından paylaşılan mesajda, Akar şunları kaydetti:
"Silah arkadaşımız 15 Mart 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı
mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
Hulusi Akar, Güncel
Kaynak: DHA