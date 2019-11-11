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Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı.

11.11.2019 00:44 | Son Güncelleme: 11.11.2019 00:45
Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım programının hazırlıklarını paylaştı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Anıtkabir'de gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı öncesinde program hazırlıklarını içeren bir yayımladı. "Anıtkabir'de dokuzu beş geçe" notuyla paylaşılan video da, askerlerin bir gün öncesinden güllerden yapılan Türk bayrağı içerisinde Atatürk silüeti portresini hazırladığı ve program günü oluşturulan tören düzeni görülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Anıtkabir programının hazırlıklarını paylaştı

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Kaynak: İHA


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