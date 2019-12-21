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Hakkari'de EYP patlaması sonucu yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 19 Aralık akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin tuzakladığı EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

21.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 21.12.2019 19:00 Hakkari'de EYP patlaması sonucu yaralanan uzman onbaşı, şehit oldu

'nin ilçesinde, 19 akşamı yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristlerin yer altına döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, sol bacağından yaralandı. Uzman onbaşı Tunç, Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tunç, buradaki müdahalelere rağmen bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

"SİMAV BU YIL ÜÇÜNCÜ ŞEHİDİNİ VERDİ"

Simav Kaymakam Türker Çağatay Halim, Uzman Onbaşı Ahmet Tunç'un şehit olduğu haberini aldıklarını belirterek, "Simav, bu yıl üçüncü şehidini verdi. Üzüntülüyüz" dedi. Kaymakam Halim, bekar olan şehit onbaşı Ahmet Tunç'un babası Recep, annesi Gülizar ile ağabeyi Yusuf Tunç'un cenazeyi almak üzere Ankara'ya gittiklerini bildirdi. Ailesinin iki çocuğundan küçüğü olan Tunç'un cenazesinin yarın öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından düzenlenecek töreni ile baba ocağı Simav'a bağlı Güney beldesinde toprağa verileceği öğrenildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Çukurca, Hakkari, Aralık, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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