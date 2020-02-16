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Milli Savunma Bakanlığı: "8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde aralarında saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

16.02.2020 12:00 | Son Güncelleme: 16.02.2020 12:00Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde aralarında saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve aralarında "Harun" kod adlı saldırı ve sabotaj birim sorumlusunun da bulunduğu 8 PKK'lı teröristin bölgeye düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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