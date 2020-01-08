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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 askerin bombalı saldırı sonucu şehit olduğunu açıkladı.

08.01.2020 21:33 | Son Güncelleme: 08.01.2020 21:43

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekât Bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 4 askerin şehit olduğunu duyurdu.

"YOL KONTROLÜ SIRASINDA SALDIRI OLDU"

MSB'den yapılan açıklama şöyle: "Barış Pınarı Harekât Bölgesinde, 08 Ocak 2019 tarihinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde bombalı araç saldırısında 4 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Güncel


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