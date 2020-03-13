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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li...

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

13.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:12
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li...
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa

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