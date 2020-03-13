Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li...
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
13.03.2020 16:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:12
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, 3. Sayfa
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor
Haberler
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Eyüpoğlu: Sigara içenlerde koronavirüs riski daha yüksek
Haberler
TEB konut kredisi faizini yüzde 0,97'ye düşürdü
Haberler
Koronavirüsün etkisini yitirdiği Çin'de maskeler çıkartılmaya başlandı
Haberler
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı