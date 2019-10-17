Haberler » Güncel » Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

17.10.2019 20:00Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından 9 Ekim 2019 tarihinde Fırat'ın doğusuna başlatılan Barış Pınarı Harekatı hız kesmeden devam ediyor. Harekat kapsamında şuana kadar etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı 702'ye yükseldi. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde Türk askerinin operasyon bölgesinde ilerleyişi, meskun mahal operasyonları, bölgede harekatı ve başarılı bir şekilde ilerleyişi yer alıyor. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Fırat, TSK, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:41 ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence: "ABD ve Türkiye Suriye'de ateşkes için anlaştı.
20:45 Öğrencilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek
20:45 (Ek bilgi ve Görüntülerle) KARTAL'DA MOBİLYA ATÖLYESİ ALEV ALEV YANDI
20:45 Hürser Tekinoktay, Çarşı'ya indi
20:45 MSB'den sosyal medyada 'dezenformasyon' açıklaması
20:45 FLAŞ
20:45 MSB'den sosyal medyada 'dezenformasyon' açıklaması
17.10.2019 20:47:39