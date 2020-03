Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı (1)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, Rus askeri heyetiyle gerçekleştirilen görüşmelerin bugün tamamlanacağını, görüşmelerin olumlu ve yapıcı havada geçtiğini söyledi.MSB tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Yarbay Aktop, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kutsal vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü ile 83 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içi ve sınır ötesinde, hava sahasında ve 462 bin kilometrekarelik mavi vatanda uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatleri büyük bir azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiğini belirtti.Aktop, İdlib'de rejimin sivil ve masumları hedef alan saldırıları nedeniyle büyük bir insanlık dramı yaşandığına, Mayıs 2019'dan bugüne kadar 1 milyondan fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına, 280 binden fazla kişinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına göç ettiğine dikkati çekti.BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan "meşru müdafaa hakkı" ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde İdlib'de kalıcı ateşkesi tesis ederek akan kanı durdurmak, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek göçü önlemek, vatandaşların, Türkiye sınırları ve bölgedeki birliklerin güvenliğini sağlamak amacıyla faaliyetlerin devam ettiğini dile getiren Aktop, 5 Mart'ta Moskova'da imzalanan mutabakatla, Astana ve Soçi mutabakatlarında belirtilen hususlar saklı kalarak, temas hattı boyunca tüm askeri faaliyetlerin 6 Mart saat 00.01'den itibaren durdurulduğunu anımsattı.Rus askeri heyeti ile yapılan görüşmelerYarbay Aktop, Rusya'da varılan mutabakatla Türkiye sınırlarının rejim ve terör saldırılarına karşı daha korunaklı hale getirildiğini, bölgede istikrar ve normalleşmeye zemin hazırlanarak masum sivillerin korunması için önemli bir adım atıldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:"Mutabakat kapsamında Rusya Federasyonu askeri heyeti 10 Mart'ta Ankara'ya gelmiş, yapılan görüşmelerde M4 kara yolunun kuzeyinde 6 kilometre ve güneyinde 6 kilometre derinliğinde tesis edilecek güvenli koridorun işleyişine dair ayrıntılı esas ve usuller ile 15 Mart'ta başlaması planlanan Türk-Rus ortak devriyelerinin esasları ele alınmıştır.Bugün itibarıyla tamamlanacak görüşmeler olumlu ve yapıcı bir havada geçmiştir."İdlib'de akan kanın durdurulması, bölgede barış, huzur ve istikrarın tesisi, yüzde 81'ini kadın ve çocukların oluşturduğu 1 milyondan fazla masum insanın güvenli ve gönüllü şekilde evlerine dönüşü için uygun ortamın sağlanması amacıyla gayret gösterildiğinin altını çizen Yarbay Aktop, mutabakatta yer alan hususların uygulanmasına TSK tarafından azami hassasiyet gösterildiğini ve sahada buna göre hareket edildiğini söyledi."3 binden fazla vatandaşımız, gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulunmuştur"Yarbay Aktop, "İcra edilen operasyonlarda büyük bir azim ve kararlılıkla mücadele eden kahraman Mehmetçiğin en büyük motivasyon kaynağı şüphesiz asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasıdır. Bahar Kalkanı Harekatı ile 3 binden fazla vatandaşımız, askerlik şubelerine başvurarak gönüllü askerlik hizmeti talebinde bulunmuştur. Vatandaşlarımızın müracaatları her türlü takdire şayandır. Her şart ve durumda daima Mehmetçiğin yanında olan aziz milletimize bu vesileyle bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu.Barış Pınarı Harekatı bölgesiYarbay Nadide Şebnem Aktop, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki faaliyetlere ilişkin, şu bilgileri paylaştı:"Toplam 605 meskun mahal teröristlerden arındırılmış, 4 bin 219 kilometrekarelik alanda kontrol sağlanmıştır. Son bir ay içinde, yaklaşık 50 taciz ve saldırı gerçekleşmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verilmiştir.Yapılan saldırı ve ihlallerin büyük bölümü harekat alanımızın doğu ve batı sınırından; havan, top ve çok namlulu roketatar gibi silahlarla uzak mesafeden gerçekleştirilmiştir. Barış Pınarı bölgesi güneyinden son bir hafta içinde sızma girişiminde bulunan 40 PKK/YPG'li terörist tespit edilmiş, toplamda son bir ay içinde 155 terörist etkisiz hale getirilmiştir."Rusya Federasyonu ile Soçi mutabakatı kapsamında ortak devriyelere devam edildiğini belirten Aktop, "En son 12 Mart tarihinde olmak üzere bugüne kadar toplam 34 devriye icra edilmiştir." dedi.Aktop, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK/YPG tarafından, sivilleri hedef alacak şekilde uzaktan kumandalı hazırlanan 20 kilo el yapımı patlayıcı (EYP), yangın söndürme tüpüne gizlenmiş 10 kilo EYP, bomba yüklü su tankeri, 7 el yapımı anti tank mayını ile bugüne kadar toplam 2 bin 650'den fazla mayın/EYP'nin imha edildiğini bildirdi.Terör örgütü PKK/YPG'nin yol, köprü ve okul gibi sivil alanlara tuzakladığı mayın ve EYP'lere karşı, bölge halkının, özellikle de çocukların farkındalıklarının artırılması için uzman personel tarafından eğitim verildiğini anlatan Aktop, "Unsurlarımızla sahada doğrudan mücadele edemeyen terör örgütü, halkın bölgeye dönüşünü engellemek, tesis edilen huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla özellikle şehir merkezlerinde bombalı araç ve EYP ile saldırı arayışını sürdürmektedir. Alınan emniyet tedbirleri kapsamında, yol kontrol noktalarında denetimlere devam edilmektedir." diye konuştu."390 okulda eğitim-öğretim devam ediyor"Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi, bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması ve altyapı çalışmalarına yönelik ilgili Bakanlık ve kurumlarla sürdürülen koordineli çalışmalara değinen Aktop, "Terör örgütünün tahrip ettiği okullardan onarım ve tadilatları tamamlanan 18 okulla birlikte, bölgede toplam 390 okulda eğitim-öğretim devam etmektedir. Ayrıca, bölge halkının huzur içinde ibadet edebilmelerine olanak sağlamak maksadıyla mevcut 92 camiden 86'sı, 7 kilisenin tamamı uygun hale getirilmiştir." ifadelerini kullandı.Yarbay Aktop, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarında yürütülen çalışmalara ilişkin de şunları kaydetti:"Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanlarına terör örgütü tarafından son bir ay içinde 80'den fazla taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verilmiştir. Son bir ay içinde Münbiç bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 37 PKK/YPG'li terörist, Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı Bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmiştir."Türkiye ile Libya arasında 27 Kasım 2019'da imzalanan mutabakat ve 2 Ocak'ta TBMM'de kabul edilen tezkereyle Libya'da askeri eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin icra edildiğini anımsatan Aktop, "Türk Silahlı Kuvvetleri, ihtiyaca bağlı olarak belirlenen sayıda personel ile söz konusu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. Libya'daki ana gayemiz Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması, kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.Aktop, Hafter güçlerinin özellikle Mitiga Havaalanı'nı hedef alan topçu ve füze atışlarının devam ettiğini, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini belirtti."Yurt içinde ve sınır ötesinde bir ayda 87 terörist etkisiz hale getirildi"Yarbay Aktop, şöyle devam etti:"Terörle mücadele harekatı kapsamında yurt içinde ve sınır ötesinde taarruz anlayışıyla aralıksız sürdürdüğümüz operasyonlarda son bir ay içinde 87 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Teröristler tarafından kullanıldığı tespit edilen 67 mevzi, sığınak, mağara ve depo tahrip edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir.Operasyonlar sırasında bir güdümlü tank savar füzesi, 3 bin 500'den fazla hafif silah mühimmatı, 100 kilogramdan fazla amonyum nitrat, EYP yapımında kullanılacağı değerlendirilen 36 LPG tüpü ele geçirilmiş, 19 EYP imha edilmiştir."Aktop, terörle mücadele harekatıyla eş zamanlı olarak yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan üs bölgesi yollarının açılmasına ve yol yapım faaliyetlerine her türlü hava ve zorlu arazi koşullarına rağmen aralıksız devam edildiğini söyledi.(Sürecek)

Kaynak: AA