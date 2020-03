Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı (2)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin, "Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir." dedi.MSB tarafından düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Yarbay Aktop, hudutların güvenliği için alınan tedbirlerin artırılarak 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığını ifade etti.Aktop, "Bu kapsamda son bir ay içerisinde 4 bin 245 yasa dışı hudut geçişi teşebbüsünden toplam 21 bin 248 şahıs yakalanmıştır." bilgisini paylaştı.Aktop, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Ege ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hak ve menfaatlerini korumaya, adada uluslararası garanti ve ittifak antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini aktardı.Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hakları çerçevesinde faaliyetlerine devam eden Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis araştırma gemileri ile Fatih ve Yavuz sondaj gemilerine faaliyetleri süresince denizden ve havadan güvenlik desteği verildiğini belirten Aktop, 21 Şubat-6 Mart tarihleri arasında İtalya'da icra edilen, Türkiye dahil 9 NATO ülkesinin katıldığı, NATO'nun en önemli denizaltı savunma harbi tatbikatlarından "DYNAMIC MANTA-2020 Tatbikatı"na fırkateyn, denizaltı ve deniz karakol uçaklarıyla iştirak edildiğini söyledi.Olası doğal afetlere karşı hazırlıkların devam ettiğini, bu kapsamda TSK İnsani Yardım Tugayı ile afet bölgesinde arama-kurtarma, sıhhi tahliye ve tedavi, enkaz kaldırma, yangın söndürme, geçici barınma tesislerinin kurulması ve işletilmesi, trafik tanzimi konularında, ilgili makamların sorumluluğunda yürütülen faaliyetlere destek sağlandığını dile getiren Aktop, İnsani Yardım Tugayı İlk Müdahale Kuvveti'nin 3 saat içerisinde afet bölgesine intikal edecek hazırlık seviyesinde olduğunu bildirdi.FETÖ ile mücadeleYarbay Aktop, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin ilgili kurumlarla koordineli olarak, yeni bilgi, belge ve veriler ışığında kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Bu kapsamda yürütülen soruşturmalar neticesinde 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar toplam 19 bin 75 personel ihraç edildi, 5 bin 183 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir." diye konuştu.Öte yandan olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının kalkmasından bugüne kadar bakan onayı ile 4 bin 38 personelin ihraç edildiği bilgisini aktaran Aktop, şöyle devam etti:"Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade edilmeyecektir. Bu vesileyle bir kez daha vurgulamak istiyoruz ki içimizdeki hainlerin temizlenmesiyle güçlenen Türk Silahlı Kuvvetleri, gerek doğrudan sivil kaynaktan temin edilen gerekse Milli Savunma Üniversitesi çatısı altında yetişen gençlerin saflarımıza katılmasıyla daha da kuvvetlenmiştir, her geçen gün daha da kuvvetlenmektedir."Geleceğin profesyonel askerlerini yetiştiren Milli Savunma Üniversitesinin, farklı seviyelerde yükseköğretim ve mesleki eğitim süreçlerini planlamak, icra etmek ve milli güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda bilimsel araştırma-geliştirme faaliyetleri ile doktrin çalışmalarını desteklemek maksadıyla kurulduğunu anlatan Aktop, üniversitedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin şanlı Türk ordusunun binlerce yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi, milli ve manevi değerler ile çağdaş bilimsel gelişmeler dikkate alınarak planlandığını kaydetti.Aktop, Milli Savunma Üniversitesinde vatanı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan gerektiğinde canı pahasına en zor şartlarda görev yapacak ruhsal ve fiziksel özelliklere haiz personel yetiştirilmesinin esas alındığının altını çizdi.Termal kameralar devredeYarbay Aktop, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik MSB olarak devletin diğer kurumlarıyla koordineli şekilde gerekli önlemlerin alındığına işaret ederek, özellikle harekat bölgelerinde görev yapan birliklerin salgından etkilenmemeleri için her türlü tedbirin alındığını ifade etti.Virüsün İran'da yaygın olarak görülmesiyle 22 Şubat'tan itibaren hudut birliklerinin yasa dışı geçişlerde yakalanan şahıslarla temaslarında uygulanacak hareket tarzlarının belirlendiğini, hudut birliklerinin yeterli sayıda koruyucu elbise, eldiven ve maske ile teçhiz edilmesinin sağlandığını aktaran Aktop, tüm personelin seyahat maksatlı yurt dışı izinlerinin de geçici bir süre için ertelendiğini anımsattı.Askeri öğrenci, yükümlü erbaş ve erlerin hafta sonu izinlerinin bir süre için durdurulduğunu, ant içme ve mezuniyet törenlerine de bir süre için misafir kabul edilmeyeceğini dile getiren Aktop, şöyle konuştu:"Misafir askeri öğrencilerin ülkelerinden dönüşlerinde sağlık kontrollerinden geçirilmeleri için gerekli tedbirler alınmıştır. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları Karargahları ile Harp Okulları ve Meslek Yüksekokulları nizamiyeleri, giriş yapanların vücut ısılarını ölçen termal kameralarla teçhiz edilmiş, nizamiyelerde görev yapan ilgili personele de eğitim verilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tüm teşkilatı ile bu salgın riskine karşı teyakkuz halindedir."Bugün Cumhuriyetin kurucusu, ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Harbiye'ye girişinin 121'inci yıl dönümü olduğunu da anımsatan Aktop, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kutsal vatan topraklarının bölünmez bütünlüğü, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz." şeklinde konuştu."Faaliyetlerimize koronavirüs nedeniyle ara veremeyiz"Güvenlik kaynakları ise yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün yapılan toplantının bir süre için son basın bilgilendirme toplantısı olabileceğini, video yoluyla bu açıklamaların devam edeceğini, bu konuda inceleme ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.Bir basın mensubunun askere alınacak erlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı bir protokole tabi tutulup tutulmayacaklarını sorması üzerine, şu an için ayrı bir protokole gerek olmadığı, birliğe yeni katılacak er ve erbaşların önce zaten sağlık kontrollerinden geçirildiği anımsatıldı.Tüm faaliyetleri Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde sürdürdüklerini, gerektiğinde ek önlemlerin alınabileceğini vurgulayan güvenlik kaynakları, askere yeni alınacak kişilerin tarihlerinde herhangi bir ertelemenin şu an için söz konusu olmadığını söyledi.Güvenlik kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri Somali'den Afganistan'a kadar, Suriye'de, Irak'ta bölgesel bir güç olarak görev yapan bir teşkilat. Faaliyetlerimize koronavirüs nedeniyle ara veremeyiz, devam edeceğiz. Tabi ki gelişen durumlara göre de ilave tedbirler alınacaktır." dedi.Avrupa ülkeleriyle gerçekleştirilen tatbikatların iptal edilip edilmeyeceğine yönelik soruya karşılık güvenlik kaynakları, tatbikatların hazırlıklarının bir yıl önce başladığını, süreç içerisinde bu tip kararların virüsün durumuna göre değerlendirileceğini ve tatbikat ile toplu faaliyetleri erteleme yoluna gidilebileceğini ifade etti.Avrupa'daki Türk askerleriyle ilgili önlemin söz konusu olup olmadığı sorulan güvenlik kaynakları, şu aşamada alınan tedbirlerin belli olduğunu, herhangi farklı bir tablonun oluşması durumunda yeni tedbirlerin değerlendirilebileceğini vurguladı."Gözlem noktalarımıza yönelik herhangi bir taciz, saldırı yok"İdlib'deki ortak devriyenin ayrıntıları, bölgede ateşkese karşı çıkan grupların olup olmadığı ile Türkiye'nin güneyde bulunan üs bölgelerindeki ağır silahlarını çekmesine ilişkin iddiaların sorulması üzerine güvenlik kaynakları, ortak devriyenin pazar günü yapılmasına yönelik Türk ve Rus tarafının hazırlıklarını yaptığını belirtti.Sahada tarafların genel itibarıyla ateşkese uyum gösterdiğini, ateşkesin bozulması seviyesinde olmayan, çok küçük gruplar tarafından bazı ihlallerin olduğunu ama bunların da azalarak devam ettiğini aktaran güvenlik kaynakları, bu ihlallerin hiçbirinin de gözlem noktalarına yönelik olmadığını bildirdi.Güvenlik kaynakları, "Gözlem noktalarımıza yönelik herhangi bir taciz, saldırı yok. Gözlem noktalarımız görevlerine Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde devam ediyorlar ve devam edecekler. Basına yansıdığı gibi buralardan ağır silahların çekilmesi gibi bir şey söz konusu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın da en son açıkladığı gibi, gözlem noktalarımıza herhangi bir saldırı olursa en ağır şekilde de karşılık verilir. Gözlem noktalarımız kendilerini koruyacak ve gerekli karşılığı meşru müdafaa kapsamında verecek yeteneğe sahiptir." açıklamasında bulundu.Ortak devriyeye ilişkin faaliyetlere yönelik rejim veya muhalif taraftan uymayanlar olursa, ateşkesin devamı, sürecin sağlıklı bir şekilde yürümesi için gerekenin yapılacağını vurgulayan güvenlik kaynakları, terör örgütünün hudutlardan sızma girişimlerinin devam edip etmediğine yönelik soruya karşılık, terör örgütü YPG'nin varlığını kısmen devam ettirdiğini aktardı.Güvenlik kaynakları, teröristlerin gerekli karşılığı aldığına, katbekat teröristin etkisiz hale getirildiğine dikkati çekerek, "TSK olarak Barış Pınarı Harekat bölgesinde de aynı şekilde tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Bir zafiyet yok." ifadelerini kullandı.(Bitti)

