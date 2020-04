Milli Savunma Bakanlığı: "Devletimizin diğer kurumları ile koordineli olarak ciddi ve güçlü tedbirler alınmış, gelişmeler ışığında ilave tedbirler alınmaya devam edilmektedir""Semptom gözlenmeyen tüm yükümlülerin terhis işlemleri yasal ayrılış tarihlerinde gerçekleştirilmektedir""Ortak kullanılan yer ve araçların dezenfekte edilmesi için her türlü tedbir alınmıştır""Hudut Birliklerinin diğer birliklerle teması sınırlandırılmıştır""Vatandaşlarımızın mücadeleye evde kalarak destek olmalarını bekliyoruz"ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'nin de mücadele içerisinde olduğu Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemleri duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada Korona virüs salgınına yönelik diğer kurumlar ile koordineli olarak ciddi ve güçlü tedbirler aldığını, gelişmeler ışığında ilave tedbirler alınmaya ise devam edildiğini duyurdu.Bakanlık bünyesinde COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, planlama, koordinasyon ve yönetim fonksiyonlarını icra etmek üzere 24 saat esasına göre çalışan 'Covid -19 Mücadele Merkezi (COMMER)' kurulduğu belirtilen açıklamada, "Farklı branşlardan doktorların, halk sağlığı, çevre ve Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer uzmanlarının görev yaptığı merkezde; Bakanlık bünyesinde görev yapan tüm personel takip edilmekte, Alınan tedbirlerin etkinliği ölçülmekte, Dünyadaki gelişmeler ile virüsle mücadele vermekte olan ülkelerin edindiği tecrübeler izlenmekte ve değerlendirilmekte, Edinilen veriler doğrultusunda risk ve durum değerlendirmesi yapılmaktadır. Covid-19 ile mücadele kapsamında tüm personelimizin özellikle de harekat bölgelerinde görev yapan unsurlarımızın salgından etkilenmemeleri için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu kapsamda; Birlik ve kurumlarımızda sosyal hareketliliğin azaltılmasına ve sosyal mesafenin her kademede mümkün mertebe uzatılmasına gayret gösterilmekte, personelin sağlık durumu ve vücut ısısı yakından takip edilerek, koruyucu eldiven/maske ve elbise kullanımı sağlanmakta, yaşam alanları ve araçlar düzenli olarak dezenfekte edilmektedir. Ayrıca, mevcut tedbirlere ilave olarak; Kronik hastalığı olan ve risk grubundaki personele idari izin verilmiş, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması esas alınmış, tüm garnizon dışı atama ve görevlendirme faaliyetleri durdurulmuş, yurtdışı geçici görevler ertelenmiş, görev dönüşleri uzatılmış, tüm tatbikatlar ile yabancı ülke askeri gemilerinin liman ziyaretleri, tören, konferans, toplantı gibi geniş katılımlı faaliyetler ertelenmiş ya da iptal edilmiş, Kabul-Toplanma Merkezlerinde personel değişiminde temas en alt seviyeye indirilmiştir" ifadelerine yer verildi."Semptom gözlenmeyen tüm yükümlülerin terhis işlemleri yasal ayrılış tarihlerinde gerçekleştirilmektedir"Erbaş ve erlerin birliklere katılış süreçlerinde yapılan sağlık muayenelerinde bir semptom olmasa bile, 14 gün süreyle daha önce katılış yapmış diğer personel ile temas sağlamayacak şekilde ayrı bir yerde izole edilerek tedbiren gözetim altına alınması için gerekli tedbirlerin alındığını açıklayan Milli Savunma Bakanlığı, "Katılış muayenesinde bir belirti tespit edilenler ise İl Sağlık Müdürlüğü ile koordine edilerek hastaneye sevk edilmekte, durumları takip edilmektedir. Yükümlü erbaş/er, yedek subay ve astsubaylarımızın terhisi ile ilgili olarak Covid-19 ile mücadele kapsamında ise; Terhis veya terhis maiyetinde kışlalardan ayrılacağı tarihten 14 gün önce birinci ayrıntılı ayrılış muayenesi yapılmakta, semptom görülmeyenler diğer yükümlüler ile temas sağlamayacak şekilde son 14 gününü gözlem altında geçirmektedir. Bu sürecin sonunda kışladan ayrılacakları gün ikinci ayrıntılı ayrılış muayeneleri yapılarak semptom görülmemesi halinde kışladan ayrılmalarına izin verilmektedir. Semptom gözlenmeyen tüm yükümlülerin terhis işlemleri yasal ayrılış tarihlerinde gerçekleştirilmektedir. Semptom gözlenenlerin ise İl Sağlık Md.lüğü ile koordineli olarak 112 vasıtası ile hastaneye sevk edilmesi, sonrasında birlik komutanlıklarınca takibinin yapılması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır" ifadelerini kullandı."Ortak kullanılan yer ve araçların dezenfekte edilmesi için her türlü tedbir alınmıştır"Terhis olan/terhis maiyetinde izne ayrılanların şehirlerarası seyahatleri için mülki amirler ile koordineli olarak gerekli tedbirlerinde alındığı belirtilen açıklama şöyle devam etti: "Birliklerimizde, yemekhanelerde yoğunluğun azaltılması, personel arasındaki temasın asgariye indirilmesi için her türlü tedbir alınmış, birlik, karargah ve kurumlarda kademeli olarak yemek hizmeti verilmesi sağlanmıştır. Birliklerin yatma ve ortak kullanım alanları seyreltilerek yeniden planlanmış ve personelin kalabalık yerlerde bulunmaması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Ortak kullanılan yer ve araçların dezenfekte edilmesi için her türlü tedbir alınmıştır""Hudut Birliklerinin diğer birliklerle teması sınırlandırılmıştır"Hudut Birliklerinde mültecilerle fiziki temaslardan kaçınılması, zorunlu hallerde kaçakçı ya da mültecilerle temas durumunda koruyucu elbise, eldiven ve maske kullanımı ile müdahalede hareket tarzlarının da belirlendiği ifade edilen açıklamada, "Ayrıca Hudut Birliklerinin diğer birliklerle teması sınırlandırılmıştır. Suriye Harekat Bölgelerinde görevli birliklerimizde ilk andan itibaren Harekat Alanlarına giriş ve çıkışların asgari Ordu Komutanının müsaadesi ile yapılmasına yönelik düzenleme yapılmış, böylece zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirilmiştir. Harekat bölgelerine doktorlar gönderilerek bizzat yerinde yoğun şekilde bilgilendirici ve farkındalık arttırıcı eğitimler icra edilmiştir. Yurt içine geçecek personelin 14 gün gözetim altında tutulup, müteakiben içeriye girmesine ve sağlık kontrolünün yapılmasına yönelik tedbirler alınmış, Suriye'den yurt içine ikmal için gelen araçların dezenfektasyonu için KBRN Timleri görevlendirilmiştir" ifade edildi.Milyonlarca maske, binlerce tulum ve dezenfektan üretiliyorAçıklamada Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Bakanlığın milli imkan ve kabiliyetleri kullanılarak, mevcut kapasiteleri geliştirilmek suretiyle çeşitli tipte maske, tulum ve hijyenik malzeme üretimine hız kazandığı bildirilirken "Bu kapsamda; Dikimevi Müdürlüklerince haftada toplam 1 milyon maske, 5,000 tulum, İlaç Fabrikası Müdürlüğünce haftada 5000 Lt. alkol bazlı dezenfektan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunca, haftada çeşitli tipte 2,5 milyon maske, 100,000 tulum üretilmektedir. Üretimin olabildiğince yükseltilerek, sadece silahlı kuvvetlerimizin değil aynı zamanda halkımızın ihtiyaçlarının da karşılanması, imkanlar ölçüsünde dost/müttefik ülkelerin taleplerine de yardımcı olunması hedeflenmektedir. Milli Savunma Bakanlığına ait fabrika ve dikimevlerinde yerli ve milli imkanlarla üretilen; çeşitli tipte maske, tulum ve antibakteriyel sıvıdan oluşan sağlık malzemeleri Sn. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla NATO müttefikimiz İtalya ve İspanya'ya Türk Silahlı Kuvvetlerine ait bir uçak ile gönderilmiştir" ifadeleri kullanıldı."Vatandaşlarımızın mücadeleye evde kalarak destek olmalarını bekliyoruz"Milli Savunma Bakanlığının tüm teşkilatı ile salgın riskine karşı teyakkuz halinde olduğu belirtilen açıklama şu şekilde sonlandırıldı: "Bu mücadelede temel ilkemiz uygulamakta olduğumuz tedbirlerin, yurt içi ve yurt dışı harekatlarımızı, hudutlarımızın güvenliğini ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer faaliyetlerini etkilemeyecek şekilde hayata geçirilmesidir. Salgınla savaşan tüm sağlık personelimize şükranlarımızı sunuyor, vatandaşlarımızın mücadeleye evde kalarak destek olmalarını bekliyoruz"

