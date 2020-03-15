Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış...
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
15.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:13
Milli Savunma Bakanlığı: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." - ANKARA
Kaynak: İHA
Yorumlar
Manşet
Haberler
Haberler
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
Haberler
Öğrenciler karantinadan mağdur: Gece vakti sokağa atıldık
Haberler
Koronavirüse karşı iyi geldiği söylentisi kınanın satışını da artırdı
Haberler
Kardemir Karabükspor 3. Lig'e düştü
Haberler
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Haberler
Evli avukatla aşk yaşayan Ece Erken, kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti
Haberler
Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti