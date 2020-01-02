Haberler » 3. Sayfa » Milli Savunma Bakanlığı: 'Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu' - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı: "Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu"

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

02.01.2020 19:51 | Son Güncelleme: 02.01.2020 19:56 Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 2 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:25   Saadet Partisi, Libya tezkeresindeki tutum değişikliğinin nedenini açıkladı: Hükümetten geri dönüş almadık - Haberler
20:24   "Libya tezkeresi" TBMM Genel Kurulunda - BBP Genel Başkanı Destici - Haberler
20:24   Bakan Albayrak: Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü (3) - Haberler
20:24   Mısır TBMM'de onaylanan Libya tezkeresini 'sert bir dille kınadı' - Haberler
20:23   İsrail güçleri Mescidi Aksa'da namaz kılanlara saldırdı - Haberler
19:55   19 yaşındaki ağabey, bilgisayar oyunu için çıkan tartışmada 9 yaşındaki kardeşini bıçaklayarak öldürdü - Haberler
19:48   Son dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler - Haberler
18:54   Hafter'in "Türk askerini sınırınızda bulacaksınız" diyerek Sisi'den destek istediği iddia edildi - Haberler
18:30   TBMM'de kabul edilen Libya tezkeresine ilk tepki Mısır'dan geldi - Haberler
2.01.2020 20:38:16