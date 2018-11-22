Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki Kazaya İlişkin, "Atışın Ardından...

Milli Savunma Bakanlığı
, Hakkari
Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki kazaya ilişkin, "Atışın ardından merminin namluyu normal olarak terk ettiği ancak, topun arkasında 'kama' olarak adlandırılan parçanın olağandışı bir şekilde koptuğu, bu nedenle namlu gerisinden çıkan alevin atışlarda kullanılacak barutları tutuşturarak zincirleme yangın ve patlamalara sebebiyet verdiği belirlenmiştir" açıklamasını yaptı. 22.11.2018 19: 26: 45 TSINNNN - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı,Hakkari
22 Kasım 2018 Perşembe 19:33