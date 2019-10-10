Milli Savunma Bakanlığı harekatın bilançosunu açıkladı: 181 hedefi ateş altına alındı

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı, saat 16.00'da Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. F-16'lar 30 kilometre derindeki terör hedeflerini vurdu. Türk askeri ve Suriye Milli Ordusu'nun Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı. Askeri kaynaklar Resulayn ve Tel Abyad'da 4 koldan giriş yapıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı 181 hedefin ateş altına alındığını açıkladı.

181 HEDEF ATEŞ ALTINA ALINDI

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekâtı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı" ifadelerine yer verdi.

ASKER KARADAN SURİYE'YE GİRDİ

Bugün saat 16:00'da Cumhurbaşkanı Erdoğon'ın emriyle başlayan Barış Pınarı Harekatı ikinci aşamaya geçti. Mehmetçik ve ÖSO, Resulayn ve Tel Abyad'dan 4 noktadan Fırat'ın doğusuna kara harekatı başlattı.

İNCİRLİK'TE HAREKETLİLİK

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla Adana'daki İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığında da hareketlilik yaşandı. Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

SINIR HATTINDA YOĞUN SİLAH SESLERİ

TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk savaş uçakları, tank ve topçu birlikleri tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Zormağar'daki YPG/PKK hedefleri vurulmaya başlandı. Hedefler, savaş uçaklarının yaptığı sortiler ve sınır birliklerinin top atışlarıyla vuruldu. Topçuların atışlarına karşı taraftan da teröristlerin silahla karşılık verdiği belirtilirken, sınır hattında da yoğun silah sesleri duyuluyor. Karkamış ilçesindeki vatandaşlara da sokağa çıkmamaları konusunda anonslarla uyarılar yapılıyor.

TSK 30 KİLOMETRE İÇERİ GİRDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini imha etti.

Savaş uçakları, Fırat nehrinin doğusunda, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede yaklaşık 30 kilometre derinliğe kadar indi. Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalandı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vuruldu.

TERÖRİSTLER LASTİK YAKIYOR

Terör örgütü YPG/PKK mensupları ise Türk savaş uçaklarının görüşünü kısıtlamak amacıyla lastik yakıyor. Öte yandan TSK Topçu birlikleri, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'da örgütün mevzilerini obüs atışlarıyla hedef alıyor.

TERÖRİSTLER KISKACA ALINDI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'daki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor. Harekatın başlamasıyla Akçakale'nin karşısındaki Tel Abyad'daki terör hedeflerine obüs atışları yapıldı. Bölgeden dumanlar yükselirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce obüs atışları sürdürülüyor.

F-16'LAR PEŞ PEŞE HAVALANDI

Sınırın diğer tarafındaki PYD işgali altında olan Rasulayn'dan dumanlar yükselirken, Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü'nden peş peşe F-16'lar yükseldi. Bölgede bulunan basın mensupları, havada F-16'ların olduğuna dair ses duyduklarını aktardı. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 uçakları, Suriye'deki PYD hedeflerine bomba yağdırdı.

OBÜSLER TERÖRİST MEVZİLERİNİ DÖVÜYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasının ardından Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyuluyor.Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılmasıyla Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Resulayn'ın bazı bölgelerinden dumanların yükseldiği gözlendi. Ceylanpınar ilçesinde obüs sesleri duyulurken, Suriye sınırında savaş uçaklarının uçtuğu görülüyor.Bu arada, Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istedi.