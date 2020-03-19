Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'e roketli saldırı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını bildirdi
19.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:58
Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında 2 silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 arkadaşımız yaralanmıştır" açıklamasında bulundu.
Bakanlıktan, İdlib'de görevli unsurlara bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiğini belirtti.
Bakanlıktan, İdlib'de görevli unsurlara bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiğini belirtti.
Kaynak: Euronews.com