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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'e roketli saldırı sonucu 2 askerin hayatını kaybettiğini, 1 askerin yaralandığını bildirdi

19.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 19.03.2020 22:58
Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde radikal grupların roketli saldırısında 2 silah arkadaşımız şehit olmuş, 1 arkadaşımız yaralanmıştır" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan, İdlib'de görevli unsurlara bölgedeki bazı radikal gruplar tarafından roketli saldırı düzenlendiğini belirtti.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : İdlib, Dünya

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