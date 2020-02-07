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Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek

Milli Savunma Bakanlığı: İdlib’de yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek, gözlem noktalarımız görevlerine devam edecek

07.02.2020 14:11 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:11Milli Savunma Bakanlığı: İdlib'de her türlü saldırıya misliyle karşılık verilecek
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği Plan, Koordinasyon ve Analiz Şube Müdürü Albay Olcay Denizer, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik 'de yapılacak her türlü saldırıya misliyle karşılık verileceğini ve gözlem noktalarının görevlerine devam edeceğini bildirdi.

MSB tarafından düzenlenen 2020 yılının ilk basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulunan Albay Denizer, terör örgütleriyle mücadelenin bütüncül bir yaklaşım içinde kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.
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Milli Savunma Bakanlığı, Halkla İlişkiler, İdlib, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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