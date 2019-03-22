22 Mart 2019, 18:25
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Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın Kuzeyi Kandil ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekatları...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak

IHAAW182008-ASA/22-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

IHAAW182008-ASA/22-03-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyi Kandil ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi." 22.03.2019 18: 20: 08 TSI
NNNN - ANKARA Milli Savunma Bakanlığı, Zap bölgesi, Kandil Dağı, Irak, 3. Sayfa
Kaynak: İHA



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