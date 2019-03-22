Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın Kuzeyi Kandil ve Zap Bölgelerine Düzenlenen Hava Harekatları...

IHAAW182008-ASA/22-03-2019<br><br>- <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/milli-savunma-bakanligi/' title='Milli Savunma Bakanlığı'>Milli Savunma Bakanlığı</a>: ' <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/irak/' title='Irak'>Irak</a>'ın kuzeyi <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kandil/' title='Kandil'>Kandil</a> ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.' 22.03.2019 18: 20: 08 TSI</br>NNNN - ANKARA