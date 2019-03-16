16 Mart 2019, 13:27
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Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın Kuzeyindeki Operasyonlar Esnasında 16 Mart 2019 Tarihinde Çıkan...

Milli Savunma Bakanlığı: "Irak

IHAAW132148-ASA/16-03-2019- Milli Savunma Bakanlığı: "Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

IHAAW132148-ASA/16-03-2019

- Milli Savunma Bakanlığı: " Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar esnasında 16 Mart 2019 tarihinde çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, sekiz kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Söz konusu operasyon esnasında birisi kadın 6 bölücü terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ele geçen bu teröristlerin yanında, bölgedeki emarelerden terörist zayiatının daha fazla olduğu değerlendirilmektedir." 16.03.2019 13: 21: 48 TSI
NNNN - ANKARA 3. Sayfa
Kaynak: İHA


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