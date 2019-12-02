Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde ve Pençe-3 harekatında 2 askerin şehit olduğunu açıkladı. Suriye'nin Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında Uzman Çavuş Harun Çınar şehit oldu. Pençe-3 Harekatı kapsamında Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda da teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt şehit oldu.

HAVAN SALDIRISINDA BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaralanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Barış Pınarı Harekat bölgesinde, 2 Aralık 2019 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan ile yapılan taciz atışı sonucunda bir kahraman silah arkadaşımız ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meşru müdafaa hakkı çerçevesinde gerekli karşılık verilmiş, tespit edilen hedefler etkisiz hale getirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerini kullandı.

PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇIKAN ÇATIŞMADA DA BİR ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Bakanlık ayrıca, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında, 2 Aralık 2019 tarihinde PKK'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Suriye'nin Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın (22) Hatay'daki baba evine acı haber ulaştı.

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde Tel Abyad kentinde PYD'li teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Harun Çınar'ın Antakya ilçesi Açık Dere Mahallesi'ndeki baba ocağına acı haber askeri heyet tarafından ulaştırıldı. Hikmet ve anne Emine Çınar çifti çocuklarının şehadet haberi ile büyük üzüntü yaşadı. Rahatsızlanan Çınar çiftine hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti.Bekar olduğu öğrenilen şehit Çınar'ın, baba evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları da Çınar ailesine taziyeye geldi. Şehit Uzman Çavuş Harun Çınar'ın ne zaman defnedileceği konusunda henüz açıklama yapılmadı.

Uzman Çavuş Harun Çınar

ŞAHADET HABERİ BABA EVİNE ULAŞTI

Bitlis'in Mutki ilçesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Alparslan Kurt, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülmekte olan Pençe -3 Harekatı kapsamında, Kuzey Irak'ta yürütülen operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Şehit Alparslan Kurt'un şehadet haberini acılı aileye Vali Oktay Çağatay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Müftüsü M. Faysal Geylani ve sağlık ekipler ile birlikte verdi.

İl Merkezinde 8 Ağustos Mahallesindeki şehidin ailesinin evine giden Vali Oktay Çağatay ve beraberindekiler, baba Feyyaz Kurt ve anne Sevim Kurt'a şehadet haberini verdi. Şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehidin cenazesi, Şırnak'ta düzenlenecek askeri törenin ardından Bitlis'e getirilerek Mutki ilçesi Dereyolu köyüne defnedilecek.