Milli Savunma Bakanlığı: "İstanbul'da Bulunan Kara Havacılık Alay Komutanlığından 26 Kasım 2018...

1 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle Sancaktepe
bölgesinde kaza kırıma uğramıştır. Söz
konusu kazada dört kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Kazanın sebepleri teknik ekip tarafından yapılacak inceleme sonrasında belirlenecektir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır, tedavisi devam eden yaralımıza acil şifalar dileriz." 26.11.2018 12: 40: 16 TSINNNN - ANKARA
Söz,Sancaktepe
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:46