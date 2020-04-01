Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım malzemesi taşıyan TSK'ya ait...
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım malzemesi taşıyan TSK'ya ait uçağın İtalya'ya indiğini bildirdi.
01.04.2020 18:32 | Son Güncelleme: 01.04.2020 18:32
Milli Savunma Bakanlığı, koronavirüs ile mücadele kapsamında yardım malzemesi taşıyan TSK'ya ait uçağın İtalya 'ya indiğini bildirdi.
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Kaynak: AA
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı, İtalya, TSK, Güncel