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Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerinin saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildiği duyuruldu.

09.10.2019 17:34Milli Savunma Bakanlığı NATO'yu bilgilendirdi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) ABD, Rusya, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve BM Genel Sekreterliklerinin saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildiği duyuruldu.
MSB'nin Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.
Açıklamada, "ABD, Rusya Federasyonu, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya ile NATO ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlikleri saat 14.00'ten itibaren Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgilendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı Harekatı, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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