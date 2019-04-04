Milli Savunma Bakanlığı
'ndan mayın tehlikesine dikkat çeken kamu spotu
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı tarafından mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve yapılan faaliyetlere destek olmak amacıyla bir kamu spotu yayınlandı. Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekmek, farkındalığı artırmak ve yapılan faaliyetlere destek olmak amacıyla bir kamu spotu hazırlandı. Kamu spotu, Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlandı. Birleşmiş Milletler
Genel Kurulu tarafından 2005 yılından itibaren 4 Nisan
tarihi "Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü" ilan edilerek, mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesine dikkat çekilmekte ve bu faaliyetlere yönelik farkındalık sağlanmaktadır.
Milli Savunma Bakanlığı, Genel
Kaynak: İHA