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Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile yapılan atış paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile yapılan atış paylaşımıANKARA - Milli savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre " Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.

21.09.2019 14:50
Milli Savunma Bakanlığı'ndan "Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile yapılan atış paylaşımı
ANKARA - Milli savunma Bakanlığı, Ağ Destekli Veri Entegre " Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışlarının görüntüsünü paylaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tamamen milli olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve HAVELSAN A.Ş. mühendislerince geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre " Savaş Yönetim Sistemi ADVENT" ile TCG KINALIADA Gemimizden ilk fiili silah atışları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan

ADVENT, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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