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Milli Savunma Bakanlığı'nın yoğun mesaisi devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı'nda sabahın ilk ışıklarına kadar toplantı yapıldı.

14.10.2019 12:34Milli Savunma Bakanlığı'nın yoğun mesaisi devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı'nda sabahın ilk ışıklarına kadar toplantı yapıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyet; Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son durumu ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirerek, anlık bilgiler kapsamında talimatlar verdi.

Barış Pınarı Harekatı'nı takip eden Akar ve beraberindeki komutanlar, dün gece önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı'nda sabah saatlerine kadar devam eden toplantıya Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanı sıra; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı. Kuvvet Komutanlarının, harekatın düzenlendiği merkezleri ve bölgedeki birliklerin komutanları ile video konferans yöntemiyle görüşüldüğü toplantıda sahadan gelen son görüntüler de detaylı olarak incelendi. Gelen görüntülerle değerlendirmeler yapılırken, harekatın emniyetle devamı için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Rus muhataplarla her kademede karşılıklı bilgi akışı da gerçekleştirildi. - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Hulusi Akar, Güncel

Kaynak: İHA

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