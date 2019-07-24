Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine...
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.24.07.2019 18:16
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu." - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı, Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel
Kaynak: İHA