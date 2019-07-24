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Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine...

Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu.

24.07.2019 18:16 Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu." - ANKARA

Milli Savunma Bakanlığı, Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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