Milli Savunma Bakanlığı - Pençe Harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı

Basın toplantısını takip eden gazetecilerMSB Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir'in konuşmasıPençe Harekatlarına ilişkin görüntü ve fotoğraflar ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla I·lis¸kiler Mu¨s¸avirligˆi tarafından PENÇE-3 Harekatı kapsamında meydana gelen gelişmeler ile Pençe Harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

MSB: "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi"

Milli Savunma Bakanlığı: "Son 4 ay içinde 111'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA