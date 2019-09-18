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Milli Savunma Bakanlığı - Pençe Harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı

Basın toplantısını takip eden gazeteciler MSB Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir'in konuşması Pençe Harekatlarına ilişkin görüntü ve fotoğraflar ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla I·lis¸kiler Mu¨s¸avirligˆi tarafından PENÇE-3 Harekatı kapsamında meydana...

18.09.2019 11:07
Basın toplantısını takip eden gazeteciler
MSB Cari İşlem Şube Müdürü Muhabere Albay Tamer Zincir'in konuşması
Pençe Harekatlarına ilişkin görüntü ve fotoğraflar ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla I·lis¸kiler Mu¨s¸avirligˆi tarafından PENÇE-3 Harekatı kapsamında meydana gelen gelişmeler ile Pençe Harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
MSB: "Teröristlerin kış tertiplenmesinin önlenmesi için Pençe-3 Operasyonu'nda yeni bir safhaya geçildi. Yeni komando birliklerimiz sahaya indirildi"
Milli Savunma Bakanlığı: "Son 4 ay içinde 111'i Pençe Harekatı'nda olmak üzere Irak'ın kuzeyinde 417 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."
Milli Savunma Bakanlığı - Pençe Harekatlarına ilişkin genel bilgilendirme toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Kaynak: AA

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