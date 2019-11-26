Milli Savunma Bakanlığı: PKK'nın bombalı araçla düzenlediği saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla yaralı var

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn ilçesinde pazar yerine düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasından saldırının terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirdiğini duyurdu. Saldırıda 17 kişi öldü, 20'dan fazla yaralı var.

Şalıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karışışında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araç infilak ettirildi. Saldırıda 17 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı.

MSB, TWİTTER HESABINDA DUYURDU

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Canilikte DEAŞ'ı aratmayan terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın doğusundaki masum sivillere yönelik bombalı araç saldırılarını sürdürüyor. Bebek katilleri bu defa Rasulayn'ın batısındaki Tel Halef köyünde patlattıkları bombalı araçla 17 kişiyi katlederken, 20'den fazla kişiyi de yaraladı."

DURUMU AĞIR YARALILAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Saldırı sonrası bölgeye Türkiye'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ise sivil halk tarafından sınır kapısına getirilerek burada bekleyen ambulanslara teslim edildi. Durumu ağır olan yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Saldırının ardından hem sınır hattında hem de Resulayn ilçe merkezindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.