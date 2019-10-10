Milli Savunma Bakanlığı: "PKK/PYD-YPG'li teröristler ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine...

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/PYD-YPG'li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nda terör mevzilerini vurmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı Fırat'ın doğusunu terör koridoru haline getirmeye çalışan PKK/PYD-YPG'li teröristlerin halkın kullandığı bina, okul ve hastanelere gizlenerek ülkemizdeki sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı. - KAMIŞLI
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, Güncel Kaynak: İHA