Milli Savunma Bakanlığı: Suriyeli kardeşlerimiz korkmayın, zulüm bitiyor

Barış Pınarı Harekatı 9. gününde başarılı bir şekilde devam ederken Milli Savunma Bakanlığı tarafından duygulandıran bir paylaşım yapıldı. Harekatın 9. gününde yapılan paylaşımda, "Suriyeli kardeşlerimiz, korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek" denildi.

"ARTIK DÜNYA MASUM ÇOCUKLARIN GÜLEN YÜZÜNÜ SEYREDECEK"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada hesabından yapılan paylaşıma bir yenisi daha eklendi. Operasyon nabzının iyi tutulduğu sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlar sosyal medyada gündem oluyor. Yeni yapılan paylaşımda Suriyelilere seslenip şu ifadeler kullanıldı: Suriyeli kardeşlerimiz, korkmayın, zulüm bitiyor! Artık tüm dünya masum çocukların gülen yüzünü seyredecek.