Haberler » Dünya » Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti - Haberler
BBC

Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

Türkiye'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekâtı sonrası Türk ordusu ve Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçen kuzey Suriye'deki Tel Abyad ilçesine bağlı Sülük köyünde bombalı araçla saldırı düzenlendi.

23.12.2019 22:05 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:05 Milli Savunma Bakanlığı: Tel Abyad'daki bombalı saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti

'nin düzenlediği Barış Pınarı Harekatı sonrası Türk ordusu ve Türkiye destekli Suriyeli muhaliflerin kontrolüne geçen kuzey Suriye'deki Tel Abyad ilçesine bağlı Sülük köyünde bombalı araçla saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, saldırıyla ilgili açıklama yaparak 8 sivilin hayatını kaybettiğini, bir sivilin de yaralandığını duyurdu.

Bakanlık, PKK ve YPG'nin düzenlediğini söylediği saldırıda ölenlerin birinin kadın, birinin de çocuk olduğunu sosyal medya hesabından duyurdu:

Tel Abyad, Suriye'de savaşın başlamasının ardından önce muhalif grupların, ardından IŞİD'in kontrolüne geçmişti.

Haziran 2015'ten Ekim 2019'a kadar YPG kontrolünde olan bölgeye, 13 Ekim'de Türk ordusu ve silahlı Suriyeli muhalifler girdi.

ABD ile Türkiye arasında 17 Ekim'de varılan mutabakatla Tel Abyad, Türkiye'nin sorumlu olacağı ve Türk ordusunun görev yapacağı "güvenli bölge" kapsamına alınmış, ilçedeki YPG'liler silahlarıyla birlikte güneye çekilmişti.

2 Kasım'da Pazar yerinde düzenlenen bombalı saldırıda 13 sivil hayatını kaybetmiş; 30 Kasım'daki başka bir bombalı araçlı saldırıda da yaralananlar olmuştu. Milli Savunma Bakanlığı, iki saldırıdan sonra da PKK'nın sorumlu olduğuna dair açıklama yapmıştı.

Ankara, 500'den fazla Suriyelinin Türkiye'den gönüllü olarak "güvenli bölge"ye döndüğünü söylüyor.


Telabyad, Türkiye, Dünya
BBC


Dünya

Son Dakika Haberleri

23:07   Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a destek: Mansur Yavaş yalnız değildir - Haberler
22:56   Yemekten sonra rahatsızlanan 150 asker hastaneye kaldırıldı - Haberler
22:42   Trabzon'da çıkan orman yangınları ile ilgili Valilik'ten açıklama yapıldı - Haberler
22:39   Çipras'tan dikkat çeken Türkiye itirafı: Ege'de sıcak temastan korkuyordum - Haberler
22:25   Erkek mahkumla 1200'den fazla kez ilişkiye giren gardiyan tutuklandı - Haberler
22:23   Tokat'ta fırtına ağaçları kökünden söktü - Haberler
22:20   Mansur Yavaş'tan Sinan Aygün'ün iddiaları hakkında açıklama: 'Bir okul yap' denilmiş, onu da yapmamış - Haberler
22:11   Vapurdan düşen kadın yaşamını yitirdi - Haberler
21:11   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Libya ile vardığımız mutabakattan kesinlikle geri adım atmayacağız - Haberler
23.12.2019 23:15:12