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Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden...

Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi.

12.03.2020 17:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:22
Milli Savunma Bakanlığı:
Milli Savunma Bakanlığı: "Türk ve Rus askeri heyetlerin Milli Savunma Bakanlığında devam eden üçüncü gün görüşmeleri sona erdi. Görüşmelere yarın da devam edilecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Politika

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