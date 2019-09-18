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Milli Savunma Bakanlığı Türk Yıldızları'nın kokpit görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'in ikinci gününde gösteri yapan Türk Yıldızları'nın kokpit görüntülerini paylaştı.

18.09.2019 20:34Milli Savunma Bakanlığı Türk Yıldızları'nın kokpit görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin en büyük havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'in ikinci gününde gösteri yapan Türk Yıldızları'nın kokpit görüntülerini paylaştı.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) dün kapılarını ziyaretçilerine açtı. TEKNOFEST'te Türk Yıldızları da bir gösteri gerçekleştirdi. Gösterilerde havalanan Türk Yıldızları, havalimanı semalarındaki şovu ile adeta nefes kesti. Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul semalarındaki Türk Yıldızları'nın kokpit görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler İstanbul manzarasını gözler önüne serdi. - İSTANBUL

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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