Milli Savunma Bakanlığına 600 İşçi Alımı İçin Başvurular Başladı

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı İstanbul, İzmir ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 600 daimi işçi alınacağını açıkladı. Başvuruda bulunmak için ilkokul mezunu olmak gerekiyor. İŞKUR üzerinden yapılacak başvurular bugün başladı. Son başvuru tarihi ise 29 Mart.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamaşu şeklide:

BAŞVURULAR 25-29 MART TARİHLERİ ARASINDA

Milli Savunma Bakanlığına bağlı İstanbul, İzmir ve Gölcük Tersanesi Komutanlığı iş yerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere 600 (altı yüz) daimi işçi alınacaktır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, işçi alım ilanı Türkiye İş Kurumu internet sitesinde yayımlanmakta olup ilana başvuracak adayların, 25-29 Mart 2019 tarihleri arasında başvurularını Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapmaları gerekmektedir. Milli Savunma Bakanlığı ve bağlı iş yerlerine şahsen ya da posta yoluyla yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.