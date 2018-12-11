Son Dakika! Dövizle Askerlik Başvuruları Başladı

Milli Savunma Bakanlığınca, dövizle askerlik başvurularının başladığı açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yabancı ülkelerde yaşayan yükümlülerin dövizle askerlik hizmeti uygulamasından yararlanma şartlarından birisi olan "uzaktan eğitim" ile ilgili internet sitesi 11 Aralık 2018 tarihinde hizmete açıldı.

DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİMİNE NASIL BAŞVURULUR?

Dövizle askerlik hizmetinden faydalanacaklar https://dovizle.msb.gov.tr adresinden "T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI DÖVİZLE ASKERLİK UZAKTAN EĞİTİM PORTALI" adlı internet sitesine giriş yapabilecek.

Bu siteye girerek uzaktan eğitim programını tamamlayanlar; kanunda belirtilen belgelerle birlikte bağlı bulundukları konsolosluk ve/veya Büyükelçiliklere müracaat ederek dövizle askerlik hizmetini tamamlamış olacak.

DÖVİZLE ASKERLİK NEDİR?

Türkiye dışında bulunan, yaşayan, çalışan veya gemi adamı tarzında görevde çalışarak koşullara sahip olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 38 yaşını tamamlamadan evvel bu senenin sonu gelmeden başvurmaları durumunda dövizle askerlik yapabilmektedir. Belirtilen ücreti yatırmaları durumunda askerlik vazifelerini bitirmiş sayılacaktır. Dövizle askerlik, sadece yurt dışında oturum ve çalışma vizesi olarak yaşayan ve çalışan kişilerin yararlanabileceği bir hizmettir.

DÖVİZLE ASKERLİK ŞARTLARI NELER?

Öncelikle, yurt dışında oturma veya çalışma izni ile işçi, işveren, meslek veya sanat mensubu statülerinden birine sahip olmak veya yabancı bandıralı gemilerde gemi adamı statüsünde çalışıyor olmak gereklidir. Diğer bir deyişle, yurt dışında oturuma ya da çalışma izni veya gemi adamı statüsü olmayan, bu izinlerin süresi biten ya da yasal olmayan yollarla yurt dışında bulunan vatandaşlarımız bu haktan yararlanamayacaklardır.

Ayrıca, dövizle askerlik hizmeti dışında diğer askerlik hizmet şekillerinden biri ile silahaltına alınmamış olmak gerekmektedir. Yurt dışında 3 yıl süreyle çalışmış olmak da şartların arasındadır. Bu süre hesaplanırken Türkiye'de çalışılan süreler hesaba katılmazken, işsizlik maaşı alınan, kısa süreli veya geçici işlerde çalışılan ve gayrimenkul veya nakdi faiz geliri ile geçinilen süreler çalışma süresine dahil edilmektedir. Kişiler çifte vatandaş dahi olsalar 3 yıllık yurt dışında çalışma süresini doldurmuş olmaları aranmaktadır.