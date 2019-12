Milli Savunma Bakanlığında bilgilendirme toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halka İlişkiler Şube Müdürü Yarbay Nadide Şebnem Aktop, yıl içinde terör örgütü PKK/KCK'nın barınma alanlarına yönelik yurt içi ve dışında icra edilen 150 operasyonda 1789 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığınca, 2019'daki faaliyetlere ilişkin basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aktop, Bakanlıkta düzenlenen toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), vatan topraklarının güvenlik ve bütünlüğü ile 82 milyon vatandaşın huzur ve güvenliğini hedef alan her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik yıl içinde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Aktop, "2019 yılı içinde PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik kolluk kuvvetlerimiz ile yurt içinde ve dışında 31'i büyük, 119'u orta çaplı olmak üzere toplam 150 operasyon icra edilmiştir. Kararlılıkla ve taarruz anlayışı ile icra edilen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunların 255'i terör örgütünden kaçarak, kendi iradeleriyle teslim olmuştur." dedi.

Aktop, operasyonlarda çok sayıda el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini, silah ve mühimmatın ele geçirildiğini belirterek, "2019'daki operasyonlarda 1066 EYP imha edilirken 1015 silah, 69 tanksavar füze, 1598 el bombası, 420 bin hafif silah mühimmatı, 174 mayın, 3329 kilo patlayıcı madde ile 45 ton amonyum nitrat ele geçirildi. Teröristler tarafından kullanılan 1852 silah mevzisi, sığınak, barınak, mağara ve depo kullanılamaz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

Pençe operasyonları

Aktop, Irak'ın kuzeyinde hudut emniyetinin daha ileriye taşınması ve azami teröristin etkisiz hale getirilmesi amacıyla başlatılan Pençe operasyonlarının Hava Kuvvetlerinin desteğiyle başarılı şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Aktop, şu bilgileri paylaştı:

"İHA ve SİHA'ların etkin şekilde kullanıldığı operasyonlarda bugüne kadar toplam 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 398 mağara imha edilmiş, 356 mayın ve EYP tespit edilmiş, 5,3 ton amonyum nitrat ele geçirilmiştir. 23 Aralık'ta Hakurk bölgesinde açık arazide gizlenmiş ve gömülmüş halde karadan havaya atılan SA 18 hava savunma füzesi, otomatik bomba atar, roketatar, çok sayıda mayın, hafif silah ve mühimmatı ile örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Aktop, hudut güvenliğinin 7 gün 24 saat esasına göre sağlandığına işaret ederek, hudut birliklerine yönelik her türlü taciz ve saldırıya meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiğinin altını çizdi.

Suriye sınırındaki Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi'nin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyleyen Aktop, ilk etapta 825,5 kilometre modüler beton duvar, 84 kilometre yüksek güvenlikli tel çit ve sedde inşa edildiğini, 22 insanlı gözetleme kulesinin de tamamlandığını belirtti.

Aktop, Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi'nin hudut ihlallerinin önlenmesinde önemli katkı sağladığının altını çizerek, yapımı planlanan 221 hudut birlik tesisinden 73'ünün inşasının bitirildiğini kaydetti.

Terörle mücadele ve hudut güvenlik tedbirleri kapsamında modüler üs bölgelerinin inşa edildiğini hatırlatan Aktop, bugüne kadar Hakkari'de 29, Şırnak'ta 8 olmak üzere toplam 37 modüler üs bölgesinin kurulduğunu ifade etti.

Aktop, hudutlardaki tedbirlerin artırılması sonucu kaçakçılık girişimlerinin önlendiğine işaret ederek, "Son bir yıl içinde yaklaşık 271 kişi hudut birliklerimizce yakalanarak kolluk kuvvetlerine teslim edilmiş, yaklaşık 385 kişi hududu geçmeden engellenmiş, yaklaşık 250 kaçakçılık girişimi tespit edilerek önlenmiştir. Ayrıca, yakalanan bu şahıslardan 776'sının terör örgütü üyesi olduğu tespit edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Fırat Kalkanı Harekatı

Fırat Kalkanı Harekatı (FKH) bölgesinde yerel halkın evlerine dönmesine yönelik elverişli koşulların oluşturulmasına ve altyapı çalışmalarının emniyetle icrasına destek sağlandığını belirten Aktop, FKH bölgesinde 2019'da 492 DEAŞ mensubunun yakalandığını söyledi.

Aktop, yaklaşık 380 bin Suriye vatandaşının da gönüllü olarak FKH bölgesine geri döndüğünü açıkladı.

Zeytin Dalı Harekatı

Zeytin Dalı Harekatı çerçevesinde de terör örgütü tehdidinin ortadan kaldırılarak emniyet ve güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edildiğini vurgulayan Aktop, şunları kaydetti:

"DEAŞ ile mücadele etkin bir şekilde devam etmektedir. 2019 yılı başından itibaren 41 DEAŞ'lı yakalanmıştır. Yaklaşık 65 binden fazla Suriye vatandaşının gönüllü olarak Zeytin Dalı Harekat alanına dönmesi sağlanmıştır."

Aktop, Astana Mutabakatı gereği garantör ülke olarak İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 12 gözlem noktası tesis edildiğini anımsatarak, bu noktalar arasında 8 Mart'tan bu yana toplam 182 milli devriyenin icra edildiğini dile getirdi.

"İdlib'de rejimin saldırısı göç dalgasını tetikledi"

Rejimin son zamanlarda artan ve masum sivilleri hedef alan saldırılarının sahada radikalleşmeyi arttırdığına dikkati çeken Aktop, "Bu saldırılar, yeni bir göç dalgasını da tetiklemiştir. Bu saldırılar sonucunda 100 bine yakın kişi kuzeye ve Türkiye sınırına doğru kaçmaya başlamıştır." dedi.

Aktop, Tel Rıfat bölgesindeki bağımsız koordineli devriye faaliyetlerine yönelik olarak Rusya ile yürütülen koordinasyon neticesi 25 Mart'tan bugüne kadar 105 bağımsız koordineli devriye icra edildiğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı

Barış Pınarı Harekatı'na 17 Ekim'de ABD ile varılan mutabakat sonucunda 120 saat, 22 Ekim'de Rusya ile varılan mutabakatla da 150 saat ara verildiğini hatırlatan Aktop, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süre zarfında 123 taciz veya saldırı olmuştur. 150 saatlik sürenin sona ermesinden itibaren şu ana kadar 359 taciz veya saldırı olmuştur. Taciz veya saldırılara meşru müdafaa kapsamında sadece teröristler hedef alınarak karşılık verilmiştir. Ayrıca, Rusya ile varılan Soçi Mutabakatı çerçevesinde bugüne kadar toplam 19 müşterek devriye icra edilmiştir."

Aktop, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama/tarama faaliyetinin sürdürüldüğünü belirterek, "Şu ana kadar 2500'den fazla mayın ve EYP etkisiz hale getirilmiştir. Harekat bölgesinde tespit edilen 761 tünelin yüzde 95'i kullanılamaz hale getirilmiştir. Şehri bir ağ gibi saran tünellerin yaklaşık uzunluğu 79 kilometredir." bilgisini verdi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde hayatın normale dönmesi için her türlü insani yardım faaliyetine hızla devam edildiğini söyleyen Aktop, şunları dile getirdi:

"Başta su ve elektrik olmak üzere temel altyapı ihtiyaçlarının en kısa sürede eski haline döndürülmesi maksadıyla diğer kurumlarla koordineli olarak gerekli çalışmalarımız sürdürülmektedir. Tüm bu çabalar sayesinde terör örgütü baskısı sebebiyle topraklarını terk etmek zorunda kalan bölge halkı güvenli ve gönüllü bir şekilde tekrar dönmeye başlamışlardır. Bu kapsamda yaklaşık 135 bin Suriyeli kardeşimiz evlerine dönmüştür."

