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Milli Savunma Bakanlığından "Barış Pınarı Harekatı" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Harekat esnasında başta DEAŞ olmak üzere, PKK/YPG teröristleri ile bunlara ait barınak, mevzii, silah ve araçları hedef alınmaktadır.

31.10.2019 19:45Milli Savunma Bakanlığından
Milli Savunma Bakanlığından Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yapılan açıklamada, "Harekat esnasında başta DEAŞ olmak üzere, PKK/YPG teröristleri ile bunlara ait barınak, mevzii, silah ve araçları hedef alınmaktadır. Mücadelemiz sadece teröristlerledir" denildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın amacı: ülkemize, milletimize yönelik tehdit ve tehlike oluşturan, bölgemizi istikrarsızlığa sürükleyen DEAŞ- PKK/KCK/PYD/YPG gibi terör örgütlerini etkisiz hale getirmek suretiyle, terör yuvası haline gelen bölgeyi DEAŞ, PKK/PYD/YPG zulmünden kurtarmak, terör koridoru kurulmasına müsaade etmemek ve Suriyeli kardeşlerimizin evlerine ve topraklarına güvenli ve gönüllü geri dönmeleri için uygun koşulları oluşturarak, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde barış koridoru tesis etmektir.
Bu kapsamda, sadece ülkemizin, milletimizin güvenliği değil, Kürtler, Araplar, Asuriler, Hristiyanlar, Aramiler, Yezidiler ve Keldaniler gibi diğer dini ve etnik grupların da güvenliği bizim için önemlidir. Türkiye'nin hiçbir etnik grupla, din ve mezheple sorunu yoktur. Önceki harekatlarımızda olduğu gibi tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının teminatı Türkiye'dir. Korunması, kollanması bizim için onur meselesidir.
Tel Abyad'daki bir kiliseyi işgal eden teröristler buradan birliklerimize havan atışları yapmasına rağmen, harekatın sekteye uğraması pahasına kilise kesinlikle hedef alınmamıştır. Tüm etnik ve dini azınlıklarla bunlara ait yapılara zarar verilmemiştir ve verilmeyecektir.
Halihazırda, Güvenli Bölge faaliyetleri, ABD ile 17 Ekim 2019'da, Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019'da imzalanan ve kamuoyuna açıklanan müşterek beyanat/ mutabakat muhtıralarında belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmektedir. Harekat esnasında, başta DEAŞ olmak üzere, PKK/YPG teröristleri ile bunlara ait barınak, mevzii, silah ve araçları hedef alınmaktadır. Mücadelemiz sadece teröristlerledir" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: İHA

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