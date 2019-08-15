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Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması

MSB, ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye ilişkin, Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı.

15.08.2019 19:20
Milli Savunma Bakanlığından

MSB, ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye ilişkin, "Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değil" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

''DEĞİŞİKLİK MEVCUT DEĞİL''

Açıklamada, "Güvenli Bölgeye yönelik olarak, ABD ile koordineli yürütülen faaliyetler MSB tarafından yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir." ifadesine yer verildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Milli Savunma Bakanlığı, Suriye, Güncel

Kaynak: İHA

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