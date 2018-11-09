Milli Savunma Bakanlığından Hakkari'deki Mühimmat Patlamasıyla İlgili Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı
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'de atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiğini, kazada 25 askerin yaralandığını, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. 7 kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır" denildi. - ANKARA
Hakkari