09 Kasım 2018, 21:31
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Milli Savunma Bakanlığından Hakkari'deki Mühimmat Patlamasıyla İlgili Açıklama

Milli Savunma Bakanlığından Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklama Ağır silah mühimmatından kaynaklı kazada 25 asker yaralandı, 7 askere ulaşma çalışmaları devam ediyorANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen...

Milli Savunma Bakanlığından Hakkari'deki mühimmat patlamasıyla ilgili açıklama
Ağır silah mühimmatından kaynaklı kazada 25 asker yaralandı, 7 askere ulaşma çalışmaları devam ediyor

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiğini, kazada 25 askerin yaralandığını, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hakkari'de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. 7 kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır" denildi. Hakkari
09 Kasım 2018 Cuma 21:31