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Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek

Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destekANKARA - Milli Savunma BakanlığıUEFA Avrupa liginde oynanan Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye Barış Pınarı Harekatında olan askerlerden selam görüntüsünü paylaştı.

30.10.2019 19:14
Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek
ANKARA - Milli Savunma BakanlığıUEFA Avrupa liginde oynanan Wolfsberger maçında attığı gol sonrası asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye Barış Pınarı Harekatında olan askerlerden selam görüntüsünü paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı paylaşımda UEFA Avrupa liginde Wolfsberger maçında attığı gol sonrası Asker selamı veren ve hakkında UEFA tarafından soruşturma başlatılan İrfan Can Kahveciye destek verdi.
MSB'nin paylaşımda ise " İrfan Can Kahveci kardeşimiz; Her şutun gol olsun, Mehmetçik'ten sana selam olsun!" denildi.
Milli Savunma Bakanlığından İrfan Can Kahveci'ye destek

İrfan Can Kahveci, İrfan Can, Genel

Kaynak: İHA


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