Haberler» Güncel» Haber

Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına meşru müdafaa kapsamında sınır bölgesindeki ağır silahlarla karşılık verildiğini bildirdi.

23.07.2019 00:38 Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına meşru müdafaa kapsamında sınır bölgesindeki ağır silahlarla karşılık verildiğini bildirdi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışları sonrası Ceylanpınar'da 5 vatandaşın yaralandığı belirtildi.
Bunun üzerine meşru müdafaa kapsamında sınır bölgesindeki ağır silahlarla gerekli karşılığın verildiği kaydedilen açıklamada, "Verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen 7 hedef imha edilmiştir." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Son Dakika Haberleri
01:02   Ordu'da 2 ayrı kazada 3 ölü, 2 yaralı
01:02   ORDU'DA 2 AYRI KAZADA 3 ÖLÜ, 2 YARALI
00:46   ABD, son 4 günde ikinci kez Venezüella hava sahasını ihlal etti
00:41   Şanlıurfa'ya roket düştü
00:41   Ordu'da otomobil yayalara çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
00:40   Libya'daki Uluslararası Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu
00:38   Milli Savunma Bakanlığından Şanlıurfa'ya roket düşmesine ilişkin açıklama