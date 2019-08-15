Haberler» 3. Sayfa» Haber

Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyine ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

15.08.2019 19:36 Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyine ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde ABD ile koordineli tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak son zamanlarda, bazı basın organlarında Türk ve ABD'li yetkililere dayandırıldığı iddia edilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Güvenli Bölgeye yönelik olarak, ABD ile koordineli yürütülen faaliyetler MSB tarafından yeri ve zamanı geldiğinde kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'nin daha önce açıklanan ve halen geçerliliğini koruyan görüşlerinde herhangi bir değişiklik mevcut değildir" denildi. - ANKARA

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:00   Otomobil bisikletliye çarptı: 1 ölü
20:54   İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan çatışmada 1 kişi öldü
20:40   Yolun karşısına geçerken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
20:22   Terör şehidi Makbule Vural'ın kanı yerde kalmadı
20:14   Bayburt'ta orman yangını
20:06   Devran Çağlar hayatını kaybetti
19:58   Isparta'da damat dehşeti: 3 ölü