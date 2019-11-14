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Milli Savunma Bakanlığından taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının, terör saldırısında hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.

14.11.2019 19:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 19:00Milli Savunma Bakanlığından taziye mesajı
Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının, terör saldırısında hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.
MSB'den yapılan açıklamada, "Bölgenin kadim halkına mensup, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı dostumuz Hovsep Bedoyan ve babasının, menfur bir terör saldırısı sonucu katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik. Bölgeye barış gelmesini engellemeyi amaçlayan bu alçak terör saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz" denildi.
(İHA)

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel

Kaynak: İHA

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