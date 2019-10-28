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Milli Savunma Bakanlığından, vatandaşlar için gemi ziyareti açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liman ziyaretinde bulunacak bazı gemilerin vatandaşların ziyaretine açık olacağını duyurdu.

28.10.2019 15:56Milli Savunma Bakanlığından, vatandaşlar için gemi ziyareti açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla liman ziyaretinde bulunacak bazı gemilerin vatandaşların ziyaretine açık olacağını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden 27 Ekim 2019 tarihinde yapılan açıklamada, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetlerimize ait 47 gemi, 41 limanda ziyarete açılacaktır. Tüm halkımız gemilerimize davetlidir" ifadeleri kullanılırken, 28 Ekim 2019 tarihinde yapılan bir paylaşımda "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında liman ziyaretinde bulunacak gemilerimiz 09.30-12.00, 13.30-18.30 saatleri arasında halkımızın ziyaretine açık olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
(Mevlüt Hasgül/İHA)

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Kaynak: İHA

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