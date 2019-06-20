20.06.2019 16:41
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Milli Savunma Bakanlığından "Yavuz" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığından "Yavuz" paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi olan ve bugün göreve uğurlanan sondaj gemisi 'Yavuz'la ilgili bir paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi olan ve bugün göreve uğurlanan sondaj gemisi 'Yavuz'la ilgili bir paylaşım yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sondaj gemisi Yavuz'a Deniz Kuvvetlerine ait unsurlar eşlik edecek. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güzel haberler almayı umduğumuz Yavuz sondaj gemimizi Doğu Akdeniz'e uğurladık. Deniz Kuvvetlerimize ait unsurlar da Yavuz'un çalışmalarına refakat edecek şekilde hazırlıklarını tamamladı. Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun" denildi.
(Mevlüt Hasgül/İHA)
Kaynak: İHA
Türkiye, Güncel

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